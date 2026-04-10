Avellino-Catanzaro i convocati di mister Ballardini

Da avellinotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita tra Avellino e Catanzaro, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT, il tecnico ha comunicato i nomi dei giocatori convocati. Tra i convocati ci sono i portieri, i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti, con un totale di dieci calciatori selezionati. La lista comprende sia giocatori di ruolo che alcuni in panchina pronti a entrare in campo.

In vista del match tra Avellino e Catanzaro, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati:1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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