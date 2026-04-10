Avellino-Catanzaro i convocati di mister Ballardini

In vista della partita tra Avellino e Catanzaro, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT, il tecnico ha comunicato i nomi dei giocatori convocati. Tra i convocati ci sono i portieri, i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti, con un totale di dieci calciatori selezionati. La lista comprende sia giocatori di ruolo che alcuni in panchina pronti a entrare in campo.

In vista del match tra Avellino e Catanzaro, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati:1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Avellino-Padova, i convocati di mister Ballardini Avellino-Catanzaro, i convocati di Ballardini: forfait dell’ultim’oraTempo di lettura: < 1 minutoAlla vigilia della sfida contro il Catanzaro, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT, non... Temi più discussi: Avellino - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Catanzaro è la mia vita, contro l’Avellino grandi battaglie. Mazzone? Il numero uno: amarcord Palanca; Avellino-Catanzaro (Serie B 2025-26): ultimi risultati e prossimi impegni; In Avellino-Catanzaro si sfidano i gemelli del gol. Pronostico Avellino vs Catanzaro – 11 Aprile 2026La sfida di Serie B tra Avellino e Catanzaro del 11 Aprile 2026, in programma alle 17:15 presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi, si presenta come un ... news-sports.it Catanzaro, Aquilani esalta Iemmello: Per noi è irrinunciabile. Avellino? Servirà una grande provaAlla vigilia della trasferta di Avellino, il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani analizza il momento della squadra partendo dalla vittoria sfumata. tuttomercatoweb.com Vigilia di campionato per l'Avellino che domani sfiderà il Catanzaro senza Izzo ma con Palmiero che stringe i denti e torna disponibile. Questa mattina ha parlato in conferenza stampa Davide Ballardini che ha spiegato: "Voglio una squadra aggressiva" - facebook.com facebook