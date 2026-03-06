Avellino-Padova i convocati di mister Ballardini

Per la partita tra Avellino e Padova, valida per la ventinovesima giornata di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha annunciato i giocatori convocati, tra cui Iannarilli, Missori, Sala, Izzo, Palmiero, Patierno, Russo, Biasci, Kumi, Sgarbi, Reale e altri. La lista comprende un totale di dodici calciatori, pronti a scendere in campo per questa sfida.

Luca D’Andrea ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio. Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro. Andrea Le Borgne deve scontare un turno di squalifica. Luca Pandolfi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione di basso grado al retto femorale di sinistra. Gennaro Tutino deve scontare un turno di squalifica. Avellino, Ballardini: "Con il Venezia passivi e timidi. Puntiamo a essere aggressivi e pericolosi" . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Reggiana-Avellino, i convocati di Ballardini: c’è un rientroIn vista del match tra Reggiana ed Avellino, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato...

Venezia-Avellino, i convocati: cinque assenze per BallardiniTempo di lettura: < 1 minutoL’Avellino si prepara alla delicata trasferta contro il Venezia, in programma per la ventottesima giornata del campionato...

Aggiornamenti e notizie su Avellino Padova i convocati di mister....

Temi più discussi: Prevendita Avellino-Padova (sabato 7/3 h 15); VERSO AVELLINO | Attiva la prevendita per la sfida del Padova al Partenio; Avellino-Padova, prevendita dei biglietti: le info; Biglietti in vendita per Avellino–Padova.

Avellino-Padova, i convocati di Ballardini: rientrano Izzo e Palmiero, out PandolfiIn vista del match tra Avellino e Padova, valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati: 1 Iannarilli, 2 Missori ... msn.com

Avellino-Padova, scontro diretto da non sbagliareAltro giro, altra corsa. A tre giorni dal pareggio beffa contro lo Spezia, il Padova scende in terra campana per il 29° turno di campionato: ad attenderli ci sarà l’Avellino dell’esperto tecnico David ... difesapopolo.it

Così il tecnico dell’Avellino alla vigilia della sfida interna contro il Padova - facebook.com facebook

Prevendita Avellino-Padova (sabato 7/3 h 15) padovacalcio.it/prevendita-ave… x.com