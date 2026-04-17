Manolo Portanova continua a giocare dopo la condanna a 6 anni grazie a un provvedimento della FIGC

Il calciatore ha ripreso ad allenarsi e a giocare nonostante la condanna a sei anni di reclusione, grazie a una sospensione stabilita dalla FIGC. La giustizia sportiva ha deciso di non applicare immediatamente la pena, ritenendo di non avere le competenze legali per bloccare l’attività del calciatore finché non si concluderà il procedimento in Cassazione. La decisione permette al calciatore di continuare a partecipare alle competizioni sportive.

La giustizia sportiva ha sospeso il giudizio sul calciatore: non ha "gli strumenti legali" tecnicamente necessari per fermare Portanova fino a quando non arriverà la sentenza dell'ultimo grado in Cassazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Manolo Portanova, sentenza in Appello: confermata la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppoReggio Emilia, 17 aprile 2026 – Il giocatore della Reggiana Manolo Portanova è stato condannato anche in Appello: confermata la condanna a 6 anni per... Violenza sessuale: chiesta la conferma della condanna per il calciatore Manolo PortanovaLa Procura generale fiorentina ha chiesto la conferma della condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo, inflitta nel giudizio di primo grado... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per stupro di gruppo; Portanova, confermata in Appello la pena 6 anni per violenza sessuale; Il calciatore Manolo Portanova condannato anche in Appello per stupro di gruppo; Processo Portanova, ore cruciali: si decide il destino del calciatore. Rischia la conferma dei 6 anni per stupro. Manolo Portanova condannato anche in Appello per il reato di stupro di gruppo | Calciatore: Sono innocenteE' stato condannato anche in Appello il calciatore della Reggiana, Manolo Portanova: è accusato di stupro di gruppo ai danni di una ragazza ... ilsussidiario.net Manolo Portanova condannato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo anche in Appello, il calciatore: «Sono innocente e ho le prove»La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per il calciatore della Reggiana Manolo Portanova, accusato di violenza sessuale di gruppo. Una sentenza ... corriereadriatico.it La Stampa. . La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni nei confronti di Manolo Portanova per il reato di violenza sessuale di gruppo. I fatti contestati risalgono al maggio 2021 e riguardano la denuncia presentata da una giovane a Sien - facebook.com facebook Caso Portanova, il papà Daniele: “I giudici ignorano 30 prove inconfutabili” Dopo che la Corte d’Appello di Firenze ha condannato Manolo #Portanova a 6 anni per presunta violenza sessuale, il papà del centrocampista della Reggiana è intervenuto a #Sp x.com