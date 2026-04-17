Manolo Portanova condannato a 6 anni di carcere | perché può giocare fino alla sentenza in Cassazione

Un calciatore è stato condannato a sei anni di carcere, ma la giustizia sportiva ha sospeso ogni decisione nei suoi confronti. La Corte d'Appello Federale ha stabilito che il giocatore può continuare a partecipare alle attività sportive fino alla pronuncia definitiva della Cassazione. La sospensione riguarda le sanzioni sportive e si applica finché non si concluderà il giudizio penale di secondo grado.

La giustizia sportiva ha sospeso ogni pronunciamento sul calciatore: secondo la Corte d'Appello Federale, non può essere sanzionato fino a quando non ci sarà il verdetto dell'ultimo grado di giudizio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Manolo Portanova condannato anche in appello: 6 anni per stupro di gruppo. Il calciatore continua a giocare in Serie BManolo Portanova è stato condannato anche in secondo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo e lesioni. “Violenza di gruppo”, condannato a 6 anni il calciatore Manolo PortanovaLa Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni nei confronti di Manolo Portanova, ex calciatore del Genoa, per il reato di violenza... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per stupro di gruppo; Il calciatore Manolo Portanova condannato anche in Appello per stupro di gruppo; Portanova, confermata in Appello la pena 6 anni per violenza sessuale; Confermati in appello i sei anni per violenza sessuale di gruppo per il calciatore Manolo Portanova. Manolo Portanova continua a giocare dopo la condanna a 6 anni grazie a un provvedimento della FIGCLa giustizia sportiva ha sospeso il giudizio sul calciatore: non ha gli strumenti legali tecnicamente necessari per fermare Portanova fino ... fanpage.it Manolo Portanova condannato anche in appello: 6 anni per stupro di gruppo. Il calciatore continua a giocare in Serie BI giudici di Firenze hanno ribadito l'impianto della sentenza di primo grado. L'imputato: So di essere innocente e lo urlerò fino alla fine. Annunciato il ricorso in Cassazione: nel frattempo il suo ... ilfattoquotidiano.it La Stampa. . La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni nei confronti di Manolo Portanova per il reato di violenza sessuale di gruppo. I fatti contestati risalgono al maggio 2021 e riguardano la denuncia presentata da una giovane a Sien facebook Caso Portanova, il papà Daniele: “I giudici ignorano 30 prove inconfutabili” Dopo che la Corte d’Appello di Firenze ha condannato Manolo #Portanova a 6 anni per presunta violenza sessuale, il papà del centrocampista della Reggiana è intervenuto a #Sp x.com