Un incidente si è verificato vicino a Salisburgo, dove un'auto è stata travolta da un treno in un passaggio a livello senza barriere. A perdere la vita è stato l’ex portiere della Nazionale austriaca, di 48 anni, noto anche per aver giocato in alcune squadre di club. La vettura è stata tamponata dal treno mentre attraversava il passaggio, causando la morte del conducente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi.

Alex Manninger, 48enne ex portiere della Nazionale austriaca, è morto in un incidente. La sua auto è stata travolta ad un passaggio a livello senza barriere nei pressi di Salisburgo: inutili i tentativi di soccorso. Chi era Alex Manninger in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena ma soprattutto della Juventus, con la quale ha vinto uno scudetto. Secondo quanto riferito dai media austriaci, l'auto su cui viaggiava Manninger è stata infatti colpita da un treno a un passaggio a livello privo di barriere nei pressi di Salisburgo, poco dopo le 8 del mattino di giovedì 16 aprile. Illesi i 25 passeggeri del treno così come il macchinista; per l'ex portiere, nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, non c'è stato invece nulla da fare.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alex Manninger, l'ex portiere della Juventus morto in un incidente: aveva 48 anni. La sua auto travolta da un treno

16/04/2026: MORTO A 48 ANNI ALEX MANNINGER, PORTIERE AUSTRIACO, EX JUVENTUS E ALTRI 4 CLUB ITALIANI

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