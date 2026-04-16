Un incidente stradale ha provocato la morte dell'ex portiere della Juventus, Alex Manninger, di 48 anni. L'auto su cui viaggiava è stata travolta da un passaggio a livello aperto. L'incidente è avvenuto in prossimità di un passaggio a livello, dove l'auto è stata coinvolta nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per Manninger non c'è stato nulla da fare.

L'ex portiere della Juventus Alex Manninger è morto in un incidente stradale: aveva 48 anni. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, secondo le prime ricostruzioni sarebbe infatti passato da un passaggio a livello incustodito - e con la barra alzata - ed è stato travolto da un treno che passava in quel punto intorno alle 8:20 di questa mattina, giovedì 16 aprile. Il veicolo, un minivan, è stato gravemente danneggiato nell’impatto con un treno regionale. I circa 25 passeggeri del treno e il conducente sono rimasti illesi, mentre per l’ex portiere non c’è stato nulla da fare nonostante i rapidi soccorsi e i tentativi di rianimazione. Le cause dell’incidente restano ancora da chiarire.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Morto Alex Manninger: l'auto dell'ex Juve travolta a un passaggio a livello aperto

Notizie correlate

Alex Manninger morto investito da un treno vicino a Salisburgo, minivan travolto al passaggio a livelloAlexander Manninger, ex calciatore e portiere di diverse squadre tra cui la Juventus, è morto a 48 anni a Nußdorf, vicino a Salisburgo.

Calcio in lutto, è morto l’ex portiere della Juve Alex ManningerIl 48enne austriaco è stato vittima di un incidente stradale È morto l’ex portiere della Juventus Alex Manninger.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La Juve piange Manninger: l'emozionante messaggio di addio del club bianconero; Tragico incidente stradale, l'ex viola Manninger muore travolto da un treno; Gasperini sugli obiettivi stagionali della Roma: La società non mi ha chiesto di andare in Champions; Tragedia in via Marturano, operaio edile tunisino lascia la moglie e due bimbe.

Tragedia Manninger: l'ex portiere della Juve è morto a 48 anni in un tragico incidenteLutto nel mondo del calcio: è morto Alexander Manninger, ex portiere austriaco, scomparso tragicamente in seguito a un incidente stradale. Aveva 48 anni. Manninger è morto in un incidente stradale a 4 ... corrieredellosport.it

Calcio in lutto, è morto Alex Manninger: l’ex portiere della Juventus coinvolto in un tragico incidenteCalcio sconvolto dalla notizia della morte di Alex Manninger, ex portiere di Juventus e Fiorentina. E' morto in seguito allo scontro tra la sua auto e un treno. sport.virgilio.it

“Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato” Buffon ha voluto ricordo Alex Manninger, morto questa mattina, con un post bellissimo sui propri canali social facebook

È morto in un incidente stradale l’ex portiere della Juventus Alex Manninger x.com