Il direttore sportivo del Napoli sta lavorando per individuare un attaccante che possa supportare Rasmus Højlund nella rosa della squadra. La ricerca si concentra su un profilo che possa integrarsi con l’attuale formazione offensiva, senza ancora aver individuato un nome specifico. Le trattative sono in corso e il club monitora diverse opzioni per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, è alla ricerca di un’attaccante per la prossima stagione da affiancare al danese Rasmus Højlund. Come rivela l’edizione odierna de La Repubblica, un obiettivo è Evan Ferguson della Roma in prestito dal Brighton. Ma ci sono altri quattro nomi in lizza: Andrea Pinamonti, Keinan Davis, Sebastiano Esposito e Joshua Zirkzee. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Manna alla ricerca di un vice Højlund

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