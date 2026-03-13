Il direttore sportivo del Napoli ha confermato che il futuro di Højlund è a Napoli e che la società sta lavorando ai rinnovi contrattuali. Durante un'intervista a SkySport, ha fornito aggiornamenti sulla situazione degli accordi in corso e ha indicato che si stanno facendo progressi per le trattative. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle tempistiche o ai dettagli specifici degli accordi.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, ha parlato a SkySport della situazione rinnovi in casa Napoli. Sul riscatto di Alisson Santos: “In questo momento Alisson ci sta dando una grossa mano e sta determinando, lo abbiamo preso perché aveva quelle caratteristiche adatte che ci servivano. Pensiamo possa essere funzionale al nostro futuro ma dipenderà da lui e da come performerà”. Su Antonio Conte: “È determinante, un’ancora di salvezza. Quest’anno in circostanze diverse non saremmo qua a parlare di un Napoli che lotta per la Champions. Può passare in sordina l’annata difficile, ma è stata valorizzata dal lavoro della squadra”. Sulle posizioni da scalare: “Quando abbiamo avuto tutti i calciatori a disposizione siamo sempre stati primi o secondi, questo dà fiducia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Manna: “Futuro Højlund a Napoli, al lavoro per i rinnovi”

Articoli correlati

Mercato Napoli, gli azzurri si muovono per i rinnovi: non solo Juan Jesus! Manna pronto a blindare un altro fedelissimo di ConteMercato Napoli, gli azzurri si muovono per i rinnovi: non solo Juan Jesus! Manna pronto a blindare un altro fedelissimo di Conte Sabiri via dalla...

Mercato Napoli, il classe 2000 apre al trasferimento: Manna al lavoro per l’affare in entrataNonostante l’eliminazione dalla Champions League, in casa Napoli l’intenzione è ancora quella di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Una selezione di notizie su Manna Futuro H jlund a Napoli al lavoro...

Temi più discussi: Napoli, la Champions League porta... Hojlund e Alisson Santos; Alisson Santos e Hojlund presente e futuro del Napoli: ammontare e condizioni del riscatto; DA HOJLUND AD ALISSON NEL FUTURO DEGLI AZZURRI UN TAGLIO A ETÀ E INGAGGI; SKY - Napoli, Manna: Conte un'ancora di salvezza, McTominay non vuole andare via, Alisson può essere funzionale al nostro futuro, Hojlund resta, trasparenti con Anguissa, siamo a buon punto per il rinnovo di Rrahmani.

Manna: Futuro Højlund a Napoli, al lavoro per i rinnoviSul riscatto di Alisson Santos: In questo momento Alisson ci sta dando una grossa mano e sta determinando, lo abbiamo preso perché aveva quelle caratteristiche adatte che ci servivano. Pensiamo possa ... forzazzurri.net

Manna: Napoli, il futuro è con Conte e McTominay. Poi le critiche al Var e parla del riscatto di HojlundIl direttore sportivo degli azzurri ha trattato diversi temi legati al club, dalla situazione infortuni agli acquisti di gennaio: ecco tutte le dichiarazioni ... corrieredellosport.it

NAPOLI-HOJLUND: L'ANNUNCIO DI MANNA A SKY - facebook.com facebook

. @sscnapoli, Manna: “Conte è determinante, siamo felici di McTominay. Højlund Non vedo il suo futuro lontano da qui” tinyurl.com/yadauy9t x.com