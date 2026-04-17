Manifestarono per Cospito mettendo a ferro e fuoco Torino condannati diciotto anarchici

A Torino, diciotto persone sono state condannate per aver partecipato a manifestazioni di protesta durante le quali sono stati causati danni e disordini. Le condanne prevedono pene che vanno fino a cinque anni e sei mesi di reclusione, ma nessuna delle sentenze riguarda il reato di devastazione. Le persone coinvolte sono state riconosciute colpevoli di aver partecipato a episodi di violenza e distruzione durante le proteste.

Diciotto condanne a pene fino a cinque anni e sei mesi di carcere, ma nessuna per il reato di devastazione. E’ terminato così il processo di primo grado ad alcuni degli anarchici che, la sera del 4 marzo 2023, hanno preso parte agli scontri in cui è degenerato il corteo che voleva esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, recluso da tempo per alcune sentenze ormai definitive. Polemiche perché i giudici non hanno riconosciuto il reato di devastazione. La sentenza. A vario titolo, l’accusa ipotizzava – tra gli altri – i reati di danneggiamento e concorso in minaccia a pubblico ufficiale, riconosciuti dal tribunale di Torino. Secondo i giudici,...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Manifestarono per Cospito mettendo a ferro e fuoco Torino, condannati diciotto anarchici Notizie correlate Scontri alla manifestazione per Alfredo Cospito: condannati 18 anarchici a Torino, ma non per devastazioneDiciotto condanne a pene fino a cinque anni e sei mesi di carcere, ma nessuna per il reato di devastazione. Cospito, condannati 18 anarchici. Ma la devastazione è stata derubricata: ecco cosa è successoIl 4 marzo 2023, Torino venne attraversata da un’orda di anarchici in corteo per Alfredo Cospito.