Il 4 marzo 2023, un gruppo di anarchici ha manifestato a Torino in sostegno di Alfredo Cospito, causando danni alla viabilità e agli esercizi commerciali. Durante il corteo, sono stati rotti arredi pubblici, vetrine e veicoli sono stati danneggiati. Recentemente, 18 persone coinvolte sono state condannate, anche se i reati di devastazione sono stati ridimensionati. La manifestazione ha lasciato strade impraticabili e danni materiali consistenti.

Il 4 marzo 2023, Torino venne attraversata da un’orda di anarchici in corteo per Alfredo Cospito. Al loro passaggio le strade risultarono impraticabili, con arredi urbani divelti, vetrine spaccate, auto danneggiate e non solo. Ci furono centinaia di migliaia di euro di danni quella notte nel capoluogo piemontese, dove gli anarchici decisero di protestare in solidarietà con Alfredo Cospito, anarchico che ancora si trova in regime di 41-bis. Il processo per quei fatti si è chiuso con 18 condanne e le pene inflitte dal tribunale spaziano dai cinque anni e sei mesi di reclusione ai 18 mesi di arresto. Sarebbero potute essere molto più alte se i giudici avessero riconosciuto il reato di devastazione e saccheggio oltre a danneggiamento aggravato e imbrattamento, come proposto dalla pubblica accusa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cospito, condannati 18 anarchici. Ma la devastazione è stata derubricata: ecco cosa è successo

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