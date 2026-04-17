Mani di mamma piccoli capolavori artigianali | una carezza nelle culle dei neonati ricoverati

Da lanazione.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Massa, il 17 aprile 2026, è stata avviata un'iniziativa che coinvolge mani di mamma nella creazione di piccoli oggetti artigianali destinati ai neonati ricoverati in ospedale. Questi doni fatti a mano sono pensati per trasmettere un senso di calore e vicinanza ai bambini che si trovano in cure intensive, offrendo un gesto tangibile di affetto e conforto in un momento delicato.

Massa, 17 aprile 2026 – Quell’ affetto necessario che, anche attraverso un balocco fatto a mano, riesce a non fare sentire soli i neonati. Sono tanti gli amici della Neonatologia e Pediatria apuana a voler fare sentire la loro empatia per aumentare il benessere dei piccoli pazienti ricoverati nella struttura di Massa. https:www.lanazione.itpisacronacaoperata-tumore-qdxrwh24 “Dou dou e colorate copertine artigianali”. Nel periodo pasquale e post-pasquale l'associazione " Mani di Mamma " con un gesto di grande affetto ha confezionato e donato tanti capolavori artigianali, creati appunto con le mani e il cuore delle mamme, realizzati con filati delicati e infinito amore.🔗 Leggi su Lanazione.it

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