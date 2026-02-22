L’ex chiesetta di Santa Lucia si trasforma in un rifugio per mamme e bambini in difficoltà, con l’obiettivo di proteggere le gravidanze. La causa deriva dalla presenza di volontarie, guidate dalla presidente Maria Papathanassiou, che distribuiscono giocattoli, pannolini e altri prodotti essenziali. Queste donne aiutano le madri a superare momenti complessi, offrendo supporto concreto e ascolto. La loro presenza crea un punto di riferimento tra la fabbrica di Luisa Spagnoli e la strada.

Le trovi nell’ex chiesetta di Santa Lucia, davanti alla fabbrica di Luisa Spagnoli. Qui, tra giocattoli, peluche, culle, carrozzini e pannolini, operano sette volontarie guidate dalla presidente Maria Papathanassiou, medico ospedaliero in pensione. Sono le colonne di uno dei dieci Centri di aiuto alla vita, braccia operative del Movimento per la vita. I Cav (con vari sportelli distribuiti tra Perugia e Terni) offrono aiuto e conforto alle mamme in attesa. "Qui dentro - racconta Maria - passano tante storie. Donne in difficoltà economica che hanno meno di niente, ragazze madri abbandonate dal loro uomo e rinnegate dalla famiglia d’origine, giovani devastate da alcol e droga che non hanno alcuna rete sociale o di assistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Torino, operata di tumore al cervello in gravidanza: salvati mamma e bambino

Tenere sotto controllo la psoriasi in gravidanza senza danni per mamma e bambino è possibile grazie a cure sicure e personalizzate. Ecco come fareLa gestione della psoriasi in gravidanza richiede attenzione e cure appropriate per garantire il benessere di mamma e bambino.

Una carezza per mamma e bambino: Sosteniamo le donne in difficoltà e tuteliamo la loro gravidanza

La forza, il coraggio e l'ultima carezza di mamma Patrizia al piccolo Domenico, la buonanotte di Massimo GramelliniLa buonanotte di questa settimana di Massimo Gramellini è dedicata al piccolo Domenico, il bimbo di due anni scomparso in seguito a un trapianto di cuore danneggiato durante il trasporto, e alla mamma

Nadia Toffa, la mamma Margherita: «È ancora ricordata da tutti. Ogni incontro su di lei una carezza per l'anima»«Ti lascio tante di quelle cose da fare che non avrai il tempo di piangere e cadere in depressione. Me lo ripeteva così tante volte, Nadia, che quando penso a lei non mi escono le lacrime»: parole di

