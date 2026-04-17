Mandello la lista di Mosca e i droni per l’Ucraina | perché la Gilardoni è nel mirino di Medvedev

Il 15 aprile, il Ministero della Difesa russo ha pubblicato due elenchi di aziende europee su Telegram. Le prime sono accusate di produrre droni d'attacco destinati all’Ucraina, mentre le altre di fornire i componenti necessari alla loro realizzazione. Tra le aziende coinvolte spicca una società italiana, con sede a Mandello, che si trova nel mirino di Mosca. La pubblicazione segue le accuse di Mosca riguardo l’invio di droni da parte di alcune aziende europee all’Ucraina.

Mosca mette gli occhi su Mandello. Il 15 aprile il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha diffuso sul proprio canale Telegram due elenchi di aziende europee, accusate rispettivamente di produrre droni d'attacco per l'Ucraina e di fornirne i componenti. Nella seconda lista, quella delle.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Mosca sotto assedio: droni ucraini colpiscono duro la capitale

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