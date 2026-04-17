Il club sta preparando un piano di emergenza nel caso in cui uno dei due allenatori, Mancini o Mourinho, decida di lasciare la squadra. Attualmente, Mancini allena in Qatar e desidera tornare in Nazionale, mentre Mourinho sembra intenzionato a continuare il suo percorso al Benfica. Se uno dei due dovesse abbandonare il ruolo a fine stagione, la società valuterebbe immediatamente le opzioni per sostituirlo.

Entrambi andrebbero convinti: il primo allena l’Al-Sadd sognando il ritorno in Nazionale, il secondo sembra intenzionato a proseguire l’avventura al Benfica Se l’allenatore saluta a fine stagione, allora sarà assalto a Mourinho o Mancini. Oppure a entrambi, prima di sciogliere definitivamente le riserve. L’allenatore pensa all’addio: è sfida Mancini-Mourinho per il grande ritorno (Grok) – Calciomercato.it Il sito inglese ‘TeamTalk’ è sicuro: il Newcastle sta valutando concretamente i nomi di Roberto Mancini e José Morurinho per l’eventuale post Howe. I due tecnici rappresenterebbero il cosiddetto “piano d’emergenza”, da far scattare qualora il 48enne inglese dovesse decidere di porre fine alla sua avventura sulla panchina dei ‘Magpies’.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mancini o Mourinho, il piano d’emergenza del club se il tecnico dice addio

Notizie correlate

Emergenza Molise: il piano per un nucleo tecnico tipo GenovaIl Movimento 5 Stelle propone l’istituzione di un nucleo tecnico specializzato per gestire l’emergenza in Molise, puntando su un modello operativo...

Kostic Juve, addio in estate? Le possibilità di rinnovo del serbo e il piano del club bianconero per il giocatoredi Redazione JuventusNews24Kostic Juve, possibile addio in estate visto che il calciatore non sembra rientrare nei piani dei bianconeri ed è in...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Inter, l’asticella dei desideri si è alzata. E ora Chivu vuole imitare Mourinho e Mancini; Il crollo contro l’Inter è un copione già visto. Sono tutti sotto esame; Newcastle, futuro in bilico per Howe: da Mourinho e Mancini a Farioli, i nomi per sostituirlo.

Newcastle, futuro in bilico per Howe: da Mourinho e Mancini a Farioli, i nomi per sostituirloIl Newcastle guarda avanti, ma con più di un interrogativo sulla guida tecnica. Nonostante il percorso di crescita compiuto negli ultimi anni sotto. tuttomercatoweb.com

Pagina 2 | Allegri, Mancini o Conte: chi può diventare il prossimo ct e a quali condizioniLe quotazioni dell’ex ct sono in forte rialzo. Max, Mancio, persino Conte, l’altro ex che ha lasciato un bel ricordo. Nelle piazze reali e pure in quelle virtuali chiedono l’uomo forte al comando, il ... corrieredellosport.it

Gli auguri di Lorenzo Pellegrini al suo amico Gianluca Mancini - facebook.com facebook

Mancini e l'Al-Sadd fuori ai quarti della Champions asiatica: Vissel Kobe vince ai rigori #SkySport #AlSadd #Mancini x.com