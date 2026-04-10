Chelsea-Manchester City domenica 12 aprile 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 17:30 si sfideranno Chelsea e Manchester City nelle semifinali di FA Cup. Entrambe le squadre hanno superato i turni precedenti e sono arrivate a questa fase della competizione. Le formazioni ufficiali saranno annunciate prima della partita, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili sui siti di scommesse sportive. La partita si giocherà allo stadio di Londra.

Chelsea e Manchester City si sono qualificati per le semifinali di FA Cup, dove però non si affronteranno direttamente, con i Blues che hanno messo fine al sogno del Port Vale, travolgendolo per 7-0, e i Citizens che a loro volta fatto polpette del Liverpool, sconfitto per 4-0 con una tripletta di Erling Haaland. In. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Chelsea-Manchester City (domenica 12 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici Tottenham-Manchester City (domenica 01 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiIl Tottenham ha coronato una buona fase a gironi di Champions League con una vittoria a Francoforte a metà settimana classificandosi così... Temi più discussi: Dove vedere Chelsea-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Niente finale anticipata City-Chelsea! Il programma delle semifinali e il tabellone; FA Cup, risultati dei quarti: Arsenal out col Southampton. In semifinale, City e Chelsea; Fernandez salta Chelsea-Man City nonostante le scuse a Rosenior. Chelsea-Manchester City: dove vedere il match di Premier League in TV e in streamingLa Premier League si prepara a una delle sfide più attese della stagione. Il Chelsea e il Manchester City si ritroveranno di fronte in un match fondamentale per la classifica, con entrambe ancora in c ... tag24.it Chelsea ed Enzo Fernández fanno pace dopo i controversi sul MadridChelsea ed Enzo Fernández hanno fatto pace e la sua punizione è stata revocata, quindi il centrocampista giocherà contro il Manchester City questa domenica. Il suo agente ha spiegato a Top Mercato che ... gamereactor.it Chelsea 0 : 1 Manchester City @mavieskate @Dee_Marie28 #voucher #takealot #scorepredictions #giveaways #premierleague #epl x.com Risultati quarti di finale di FA Cup: 1) Manchester City-Liverpool 4-0 2) Chelsea-Port Vale 7-0 3) Southampton-Arsenal 2-1 4) West Ham-Leeds 2-2 (2-4 dcr) - facebook.com facebook