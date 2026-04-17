Venerdì 17 aprile, in tutta Italia, si sono registrate proteste nel settore sanitario privato a causa dello sciopero indetto contro il blocco dei rinnovi contrattuali e il mancato adeguamento degli stipendi. La mobilitazione ha coinvolto operatori e lavoratori, portando a possibili disagi per le visite e gli esami programmati in questa giornata. Le agitazioni hanno interessato diverse strutture in tutto il paese.

Oggi, venerdì 17 aprile, si prevede una giornata di possibili disagi per visite ed esami in tutta Italia. È infatti stata proclamata una mobilitazione nazionale del comparto della sanità privata, promossa dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che denunciano il blocco dei rinnovi contrattuali e il mancato adeguamento degli stipendi, fermi da anni nonostante l’aumento del costo della vita. A essere coinvolti sono circa 300mila lavoratori in tutto il Paese, tra cui medici, infermieri, operatori sociosanitari (OSS), personale tecnico-amministrativo e addetti delle RSA e dei centri di riabilitazione. A Roma è prevista anche una manifestazione, in programma dalle 9 alle 13 in piazza Santi Apostoli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sanità privata oggi in sciopero: proteste per il blocco dei rinnovi contrattuali e il mancato adeguamento degli stipendi

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