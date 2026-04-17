Proseguono le testimonianze nell’ambito delle indagini sulla morte di una donna e della sua figlia avvenuta lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. La cugina di De Vita, chiamata a riferire più volte, è stata ascoltata per circa quattro ore. Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato a un presunto avvelenamento da ricina, mentre le indagini proseguono senza sosta.

Procedono senza sosta le audizioni degli investigatori che indagano sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte lo scorso dicembre a Pietracatella, in provincia di Campobasso, per un presunto avvelenamento da ricina. Secondo quanto trapela da alcune indiscrezioni di stampa, nella giornata di giovedì 16 aprile, Laura Di Vita, la cugina di Gianni Di Vita, marito di Antonella e papà di Sara, è stata convocata in Questura come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta per duplice omicidio volontario coordinata dalla procura di Larino. L’audizione di Laura De Vita. La donna - 40 anni, insegnante di sostegno, che non è indagata - è tornata davanti agli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso per ripercorrere legami e dinamiche familiari di eventuale utilità investigativa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mamma e figlia avvelenate, sentita (di nuovo) per 4 ore la cugina di De Vita: chi è e perché l'attenzione è puntata su di lei

Zorra de nueve colas renace bebé, mamá oye su mente. ¿Padre y amante Ella le enseña a vencerlos.

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