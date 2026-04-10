Perché l’avvocato ha lasciato Mamma e figlia avvelenate la decisione del legale di Gianni De Vita

Nella recente inchiesta che riguarda il caso di Pietracatella, si sono registrati nuovi sviluppi legati alle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. Il legale che rappresentava l’uomo coinvolto ha deciso di interrompere il suo rapporto professionale, senza fornire dettagli sulle motivazioni di questa scelta. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione, con le forze dell’ordine che proseguono le indagini.

Arrivano nuovi sviluppi nell’inchiesta sul dramma familiare che ha sconvolto Pietracatella, dove hanno perso la vita Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, in circostanze ancora tutte da chiarire. Le indagini proseguono senza sosta e, con il passare delle ore, emergono dettagli che sembrano delineare un quadro sempre più complesso, lontano dall’ipotesi iniziale di un tragico incidente domestico. Gli investigatori stanno lavorando su più fronti, incrociando testimonianze, rilievi tecnici e risultati preliminari degli esami di laboratorio. Il caso, che inizialmente era stato ricondotto a una possibile intossicazione alimentare, ha subito una svolta significativa dopo i primi riscontri scientifici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Mamma e figlia avvelenate: parla l’avvocato di Gianni De Vita, marito e padre delle vittimePer ore, negli uffici della questura di Campobasso, si è provato a ricostruire ciò che è accaduto nei giorni che hanno preceduto una delle vicende...

Mamma e figlia avvelenate: parla l’avvocato di Ganni De Vita, marito e padre delle vittimePer ore, negli uffici della questura di Campobasso, si è provato a ricostruire ciò che è accaduto nei giorni che hanno preceduto una delle vicende...

Temi più discussi: Madre e figlia morte a Campobasso: interrogati per 10 ore il marito e la figlia maggiore, sentita anche una cugina. La ricina ha agito velocemente; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Niente ricina nel sangue di Gianni Di Vita: la moglie e la figlia 15enne morirono a Natale. Cosa succede ora; Madre e figlia morte a Campobasso con la ricina: interrogati padre e altra figlia.

Avvelenate con la ricina, l’avvocato del marito ha rinunciato all’incarico: cosa non torna nel giallo di PietracatellaL'avvocato che assisteva Gianni Di Vita, a due giorni dall'audizione fiume di oltre 10 ore, ha comunicato la decisione di rinunciare all'incarico ... dire.it

Madre e figlia avvelenate, l’avvocato di Gianni Di Vita lascia. Il marito e padre delle vittime era stato interrogato come testimoneGianni Di Vita, marito e padre delle donne uccise dalla ricina, sostituisce il legale mentre le indagini si intensificano ... ilfattoquotidiano.it

Gianni Di Vita, marito e padre delle donne uccise dalla ricina, sostituisce il legale mentre le indagini si intensificano - facebook.com facebook

L'ex avvocato di Gianni Di Vita parla a Open, l'addio sul caso della madre e figlia avvelenate: «Si preferiscono i partiti alle professionalità» x.com