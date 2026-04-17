Maltauro guida l’ANCI Giovani | la sfida per il nuovo Nord

Jacopo Maltauro è stato nominato Vice Coordinatore della Consulta ANCI Giovani, incarico affidatogli dal coordinatore nazionale Domenico Carbone. La nomina rappresenta una novità importante per il ruolo dei giovani nel contesto dell’associazione e riguarda un impegno a livello nazionale. Maltauro guiderà le iniziative dell’ANCI Giovani in un momento di attenzione crescente sulle questioni del Nord e delle nuove generazioni.

Jacopo Maltauro assume un nuovo incarico di rilievo nazionale come Vice Coordinatore della Consulta ANCI Giovani, designato dal coordinatore nazionale Domenico Carbone. La nomina vede il giovane amministratore vicentino, già impegnato nel Consiglio regionale del Veneto e nella segreteria dell’Assemblea legislativa, oltre che nel consiglio comunale di Vicenza, entrare direttamente nella cabina di regia che riunisce i giovani esponenti delle amministrazioni locali italiane. La voce del Nord-Est nelle decisioni nazionali. Il nuovo ruolo ricoperto da Maltauro mira a connettere in modo più stretto le realtà territoriali con i centri decisionali dello Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maltauro guida l’ANCI Giovani: la sfida per il nuovo Nord Notizie correlate Anci Giovani Valle d’Aosta: Therisod guida il nuovo verticeIl coordinamento dei giovani amministratori valdostani ha un nuovo volto: Firmino Therisod, sindaco di Rhêmes-Notre-Dame, è stato eletto alla guida... Piccoli comuni al centro: l’Abruzzo guida la Consulta ANCI GiovaniLa gestione delle realtà locali più piccole acquisisce un nuovo peso nei vertici nazionali.