Sbalzato dal quad dopo lo scontro con un albero | passeggero portato in ospedale dall' elicottero Nibbio

Nel pomeriggio di ieri, un quad è finito fuori strada contro un albero, provocando lo sbalzamento di un passeggero. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Perugia e del distaccamento di Castiglione del Lago. Il passeggero è stato trasportato in ospedale a bordo di un elicottero. L’incidente è avvenuto in un’area rurale, senza altre persone coinvolte.

I Vigili del fuoco della sede centrale di Perugia e del distaccamento Volontario di Castiglione del Lago, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 aprile, per il soccorso a un passeggero di un quad finito fuori strada contro un albero.Il recupero è stato effettuato tramite tecniche di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Scontro auto-scooter: 18enne portato in ospedale con l'elicotteroGrave incidente stradale a Sestri Levante intorno alle ore 13 di giovedì 26 febbraio 2026. Leggi anche: Scontro auto-bici: ciclista sbalzato sull'asfalto, portato in ospedale