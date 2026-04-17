Malore mentre viaggia su una nave diretta ad Ancona passeggero trasportato in ospedale in elicottero

Durante una traversata verso Ancona, un passeggero di 66 anni di nazionalità greca ha avuto un malore sospetto. L’incidente è avvenuto a bordo della nave Superfast III, che si trovava ancora in mare. Le condizioni del passeggero sono state valutate immediatamente e, a causa di un sospetto infarto, è stato evacuato in ospedale tramite un elicottero. La nave ha proseguito il suo viaggio verso il porto.

PESCARA - Era in navigazione verso il porto dorico quando un passeggero di 66 anni, greco, ha accusato un sospetto infarto a bordo della Superfast III. Scattato l'allarme è intervenuta la Direzione marittima che ha allertato l'elicottero della guardia costiera. E' successo nella giornata di ieri.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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