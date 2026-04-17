malore durante la trasfusione muore donna di 50 anni

Una donna di 50 anni proveniente da Lizzano, in provincia di Taranto, è deceduta ieri mattina presso l’ospedale Moscati di Taranto. La donna era ricoverata per una grave forma di leucemia e si trovava in cura presso la struttura sanitaria. Durante una trasfusione di sangue, ha accusato un malore improvviso, che ha portato al suo decesso. La vicenda è al momento oggetto di indagine da parte delle autorità sanitarie.

Una donna di 50 anni di Lizzano, in provincia di Taranto, è morta ieri mattina all’ospedale Moscati di Taranto dove era in cura per una grave forma di leucemia da cui era affetta da circa un anno. La paziente era sottoposta a una terapia sperimentale nel reparto di ematologia e durante la somministrazione di una trasfusione di sangue geneticamente modificato proveniente da Amsterdam ha avuto un arresto cardiaco. I medici sono riusciti inizialmente a rianimarla e ne hanno disposto il trasferimento nel reparto di rianimazione dello stesso ospedale dove però la donna è deceduta poco dopo. Sulla vicenda saranno ora avviati accertamenti per chiarire le cause del decesso.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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