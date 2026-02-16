Malore in chiesa muore donna di 71 anni
Una donna di 71 anni è morta improvvisamente nella badia di San Salvatore a Vaiano, in provincia di Prato, pochi minuti prima che iniziasse la messa. La causa del decesso sembra essere stata un malore improvviso. Testimoni riferiscono di averla vista cadere a terra mentre si trovava all’interno del luogo di culto. La donna era arrivata in chiesa insieme ad altri fedeli e si trovava seduta tra i presenti.
Una donna di 71 anni è deceduta nella badia di San Salvatore a Vaiano (in provincia di Prato) pochi minuti prima dell'inizio della messa. È successo lo scorso 15 febbraio, poco dopo le 10. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la settantunenne avrebbe accusato un malore improvviso ed una volta accasciatasi a terra non si sarebbe più rialzata. Sarebbero risultati vani i tentativi di soccorso: i fedeli che avevano assistito alla scena hanno a quanto sembra subito provveduto ad allertare il 118, ma le condizioni della donna apparivano sin da subito critiche. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Vaiano con infermiere a bordo, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Un malore prima della messa. Donna muore in chiesa a 71 anni
Una donna di 71 anni è morta in chiesa a Prato dopo aver avuto un malore improvviso mentre partecipava alla messa.
