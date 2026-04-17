Malamovida risse e cittadini esasperati | due locali chiusi per 15 giorni all' Esquilino e a Torpignattara

Nelle ultime settimane, due locali situati nelle zone dell'Esquilino e di Torpignattara sono stati chiusi per quindici giorni a causa di ripetuti problemi legati alla musica ad alto volume, episodi di rissa e comportamenti che hanno causato disagio tra i residenti. Le autorità hanno preso questa decisione dopo aver riscontrato diverse segnalazioni da parte dei cittadini e aver effettuato controlli nelle attività interessate.

Musica ad alto volume, liti, risse. Negli ultimi tempi erano diventati punti nevralgici di malamovida all'Esquilino e a Torpignattara. Per questo motivo il questore ha deciso di chiudere per 15 giorni due locali, uno in via Cappellini e l'altro in via Casilina, il Kimo Lounge Bar.Malamovida.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Risse, clienti pericolosi e pregiudicati: cinque giorni di stop per due localiStretta della Polizia su due pubblici esercizi tra città e periferia: i controlli hanno rivelato che i locali erano diventati punti di ritrovo per...

Ucciso dal branco davanti al figlio, stretta sulla “malamovida” a Massa e Carrara: locali chiusi dopo mezzanotte e mezzaMassa (Massa Carrara), 12 aprile 2026 – Mentre i cittadini di Massa e provincia (e non solo) sono sconcertati in seguito all’omicidio del 47enne...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Rissa tra giovanissimi, Mosco: Padova non può svegliarsi ogni domenica con scene da far west; Gualtieri ci ignora, ora basta: l'ex Questore guida la rivolta contro la movida selvaggia di Piazza Bologna; MALA MOVIDA A BRINDISI: PARTE LA MAXI-DIFFIDA AL COMUNE; Movida rumorosa, class action dei residenti del centro storico: richiesta di risarcimento danni da un milione di euro.

Marsala e la sicurezza: tra risse, malamovida e paura diffusa nel cuore della cittàMarsala torna a interrogarsi sulla propria sicurezza. Non è un tema nuovo, ma nell'ultimo periodo è tornato con forza al centro del dibattito pubblico, alimentato da episodi di violenza che hanno scos ... tp24.it

Rieti, residenti e commercianti: «Il centro impoverito da risse e vandalismi»RIETI - Sangue sulla città. Purtroppo non è il titolo di un thriller da seguire davanti a uno schermo per provare un po’ di innocua paura e magari esorcizzarla. ilmessaggero.it

Stretta della Questura sulla malamovida: scatta la sospensione della licenza per due noti locali in zona Esquilino - Porta Maggiore. #poliziadistato appone sigilli. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.po facebook