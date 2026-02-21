Risse clienti pericolosi e pregiudicati | cinque giorni di stop per due locali

Due locali tra il centro e la periferia di Ravenna sono stati chiusi per cinque giorni a causa di ripetuti episodi di risse e comportamenti violenti. La polizia ha notificato la sospensione delle attività dopo aver rilevato le azioni di clienti pregiudicati e pericolosi, spesso coinvolti in litigi e disordini. Nei locali sono state trovate persone con precedenti penali, creando situazioni di rischio per altri clienti e passanti. La decisione mira a garantire la sicurezza pubblica nella zona.

Stretta della Polizia su due pubblici esercizi tra città e periferia: i controlli hanno rivelato che i locali erano diventati punti di ritrovo per persone pericolose Arriva la sospensione della licenza per due locali situati tra il centro città e la prima periferia ravennate. Entrambe le attività dovranno tenere le serrande abbassate per 5 giorni: i sigilli sono scattati nella giornata di ieri, venerdì, al termine di un’accurata indagine della Polizia Amministrativa e dopo le disposizioni del Questore di Ravenna. La misura scatta quando un esercizio pubblico mette a rischio l'ordine e la sicurezza dei cittadini.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

