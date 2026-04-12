Ucciso dal branco davanti al figlio stretta sulla malamovida a Massa e Carrara | locali chiusi dopo mezzanotte e mezza

A Massa e provincia, cittadini e visitatori si trovano a vivere con restrizioni più severe nei locali notturni dopo la chiusura fissata alle 00:30, in risposta a recenti episodi di violenza. Un grave fatto di cronaca ha visto una persona perdere la vita davanti al proprio figlio in un'aggressione di gruppo. Le autorità hanno deciso di stringere i controlli sui locali per contrastare comportamenti violenti e tutelare la sicurezza pubblica.

Massa (Massa Carrara), 12 aprile 2026 – Mentre i cittadini di Massa e provincia (e non solo) sono sconcertati in seguito all’ omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni (in seguito a un'aggressione in piazza della Palma a Massa), le istituzioni pubbliche cercano di dare le prime risposte di fronte a questo fatto gravissimo. Infatti, questa mattina c. Presenti, tra gli altri, i sindaci di Massa, Francesco Persiani, e di Carrara, Serena Arrighi, insieme al presidente della Provincia, Roberto Valettini. Fermo restando le indagini in corso, si spiega in una nota, nella riunione è stata disposta un'intensificazione dei servizi di prevenzione e di controllo nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della cosiddetta «malamovida».🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ucciso dal branco davanti al figlio, stretta sulla “malamovida” a Massa e Carrara: locali chiusi dopo mezzanotte e mezza Leggi anche: Massa Carrara, aggredito e ucciso davanti al figlio: morto un 47enne Leggi anche: Massacrato davanti al figlio: 47enne muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco a Massa