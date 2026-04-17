A partire da venerdì 17 aprile, la Manica Lunga della Biblioteca Classense a Ravenna ospiterà una mostra con circa 100 disegni di Alfredo Malagola. L’esposizione è dedicata al suo lavoro nel campo dell’umorismo e sarà accessibile al pubblico nel pomeriggio. La mostra presenta una selezione di opere che mettono in luce lo stile e le tematiche affrontate dall’artista durante la sua carriera.

La Manica Lunga della Biblioteca Classense ospiterà, a partire dal pomeriggio di venerdì 17 aprile, un percorso espositivo dedicato al lavoro di Alfredo Malagola. L’iniziativa, intitolata La modestia del grande umorismo, vedrà l’inaugurazione ufficiale alle ore 17.30 e resterà aperta al pubblico dal 18 aprile fino al 13 maggio. La mostra è stata organizzata grazie alla cura di Nevio Galeati e dell’associazione culturale Pa.Gi.Ne., con il supporto della Biblioteca Classense e sotto il patrocinio del Salone internazionale dell’umorismo di Bordighera. Il percorso espositivo mette in luce un corpus artistico composto da circa cento disegni prodotti tra il 1947 e il 1962, integrati da diversi oggetti e memorabilia estratti direttamente dall’archivio privato della famiglia dell’autore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malagola a Ravenna: 100 disegni per celebrare il grande umorismo

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