Sabato sera si gioca Roma-Atalanta, una partita che potrebbe avere ripercussioni importanti in ottica Champions League. Il tecnico dell’Atalanta ha commentato la situazione con sorpresa per le dichiarazioni di un collega, affermando che tra loro non ci sono mai stati toni aggressivi. Dopo aver parlato, il tecnico ha lasciato la conferenza visibilmente emozionato, piangendo, e ha colpito una porta con un calcio.

Sabato sera non ci saranno alibi: Roma-Atalanta sarà una partita che potrà dire tanto in ottica Champions League. Se vinci, resti dentro la corsa. Se sbagli, diminuiscono le possibilità. E all’Olimpico (calcio d’inizio alle 20:45) Gasperini ritroverà il suo passato, dopo l'1-0 dell'andata a Bergamo. La Roma ci arriva in un momento particolarmente delicato: a Trigoria si respira tensione, quella tra l'allenatore e Claudio Ranieri, con la proprietà Friedkin che dovrà presto prendere decisioni importanti sul futuro. Rumori che ci sono, ma che il tecnico ha cercato inevitabilmente lasciare fuori dal campo. Perché lì, i giallorossi ci arrivano ancora in emergenza.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gasperini: «Sorpreso da Ranieri, mai toni aggressivi tra noi». Poi lascia la conferenza in lacrime e prende a calci una porta

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