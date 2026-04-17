Il nuovo governo guidato da Peter Magyar ha deciso di trasferire l'ufficio del primo ministro da un edificio vicino al castello di Budapest a una sede situata nei pressi del Parlamento. La decisione riguarda il cambio di sede amministrativa, spostando così l'ufficio da una zona storica a una più vicina alle istituzioni legislative. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore.

Il futuro governo di Peter Magyar sposterà l'ufficio del primo ministro dal Palazzo dei Carmelitani, a pochi passi dal castello di Budapest, a un edificio ministeriale nei pressi del Parlamento. Lo ha annunciato lo stesso leader di Tisza in un post sui social, segnando un ulteriore elemento di discontinuità con l'impostazione adottata da Viktor Orban, che aveva trasferito la sede del capo del governo nella storica residenza sulla collina di Buda.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Magyar sposta l'ufficio del premier, 'via dal castello di Orban'

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