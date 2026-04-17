Durante un intervento in diretta televisiva, un ospite ha affermato che l’ex presidente degli Stati Uniti considera se stesso l’uomo più potente del mondo e dei cieli. Ha aggiunto che, secondo questa visione, chiunque si opponga alle sue decisioni deve essere eliminato, e ha sottolineato che molti preferiscono non parlare per evitare conseguenze. Le dichiarazioni sono state fatte durante la trasmissione “La Confessione” su Rai3.

“Trump pensa di essere l’uomo più potente delle terra e dei cieli. Chiunque si permetta di frapporsi fra lui e quello che sta facendo viene distrutto”. Così Monica Maggioni ospite a La Confessione di Peter Gomez, in onda sabato alle 20.20 su Rai3, a proposito dei ripetuti attacchi del presidente americano a papa Leone XIV. “Il Papa ha fatto il Papa, ha detto ‘non si fa la guerra’ e questo per Trump è inaccettabile “. L’ex direttrice del Tg1 e storica inviata della Rai, ha poi proseguito: “ Elettori e cattolici americani stanno reagendo male, non so quanto Trump lo abbia calcolato. Quelli intorno a lui non hanno il coraggio di parlare ” ha concluso Maggioni, che dal 20 aprile tornerà in prima serata su Rai 3 con ‘Newsroom’.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maggioni a La Confessione di Gomez (Rai3): “Trump pensa che chi lo contraddice debba essere distrutto. Infatti tutti tacciono”

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