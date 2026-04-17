Maggioni a La Confessione di Gomez Rai3 | Trump pensa che chi lo contraddice debba essere distrutto Infatti tutti tacciono
Durante un intervento in diretta televisiva, un ospite ha affermato che l’ex presidente degli Stati Uniti considera se stesso l’uomo più potente del mondo e dei cieli. Ha aggiunto che, secondo questa visione, chiunque si opponga alle sue decisioni deve essere eliminato, e ha sottolineato che molti preferiscono non parlare per evitare conseguenze. Le dichiarazioni sono state fatte durante la trasmissione “La Confessione” su Rai3.
“Trump pensa di essere l’uomo più potente delle terra e dei cieli. Chiunque si permetta di frapporsi fra lui e quello che sta facendo viene distrutto”. Così Monica Maggioni ospite a La Confessione di Peter Gomez, in onda sabato alle 20.20 su Rai3, a proposito dei ripetuti attacchi del presidente americano a papa Leone XIV. “Il Papa ha fatto il Papa, ha detto ‘non si fa la guerra’ e questo per Trump è inaccettabile “. L’ex direttrice del Tg1 e storica inviata della Rai, ha poi proseguito: “ Elettori e cattolici americani stanno reagendo male, non so quanto Trump lo abbia calcolato. Quelli intorno a lui non hanno il coraggio di parlare ” ha concluso Maggioni, che dal 20 aprile tornerà in prima serata su Rai 3 con ‘Newsroom’.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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