Parsi a La Confessione di Gomez Rai3 | Trump e Meloni amici? Il presidente americano non ne ha solo soci di minoranza

Durante la trasmissione La Confessione su Rai3, Parsi ha commentato le relazioni tra Trump e Meloni, affermando che il presidente americano non è amico della leader italiana, ma ha solo soci di minoranza. Ha precisato che Trump si considera amico solo di se stesso e dei suoi stretti collaboratori, escludendo un legame di amicizia con Meloni. La sua analisi si focalizza sulle dinamiche di alleanza e di interesse tra le due figure politiche.

“L’amicizia fra Trump e Meloni? Il presidente americano è amico solo di se stesso e dei suoi intimi, poi ha dei soci di minoranza “. Così Vittorio Emanuele Parsi a La Confessione di Peter Gomez, in onda sabato 7 marzo alle 20.20 su Rai 3, sul mancato avviso agli alleati dell’attacco all’Iran, sferrato da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio scorso dopo settimane di tensione. Il docente di Relazioni internazionali all’università Cattolica di Milano ha inoltre spiegato: “Credo che persino quello ostentato nei confronti di Netanyahu non sia in realtà un rapporto di amicizia”. Inoltre gli Stati “sono istituzioni secolari che trascendono i governi che temporaneamente li amministrano, si figuri se non trascendano ancora di più le persone fisiche che ricoprono i ruoli di governanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

