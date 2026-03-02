Maggio Musicale | presidio dei lavoratori davanti alla Prefettura Con lo slogan | La cultura non può aspettare

Le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino si sono radunati davanti alla Prefettura di Firenze, portando uno striscione con la scritta “La cultura non può aspettare”. La protesta si è svolta questa mattina per chiedere attenzione alle loro istanze e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del settore culturale. La manifestazione ha coinvolto diverse persone del comparto, tutte unite sotto lo stesso slogan.

FIRENZE – Le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, insieme alle RSURSA e alle Segreterie regionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e FIALS-CISAL, annunciano un presidio che si terrà domani, 3 marzo 2026, dalle ore 15:30 alle ore 17:30 in via Cavour, davanti alla Prefettura di Firenze.L’iniziativa sta all’interno di una mobilitazione nazionale e si svolge a seguito della perdurante assenza di risposte da parte del Governo su questioni centrali per il futuro delle Fondazioni lirico-sinfoniche e per la tutela del lavoro nel settore culturale. Le organizzazioni sindacali ribadiscono che difendere le Fondazioni significa difendere la cultura italiana e che la cultura non è un costo, ma un investimento strategico per il Paese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maggio Musicale: presidio dei lavoratori davanti alla Prefettura. Con lo slogan: “La cultura non può aspettare” Leggi anche: Presidio davanti alla Capaccioli: trenta lavoratori a rischio Sciopero generale Cgil contro la legge di bilancio, a Genova il presidio davanti alla Prefettura | Le modalità dell’astensioneGenova – Venerdì 12 si terrà lo sciopero generale proclamato dalla Cgil “contro una legge di bilancio ingiusta”. Tutto quello che riguarda Maggio Musicale. Argomenti discussi: Dal gioco alla musica fino al teatro, tutte le attività del Centro Lenassi. Maggio Musicale: presidio dei lavoratori davanti alla Prefettura. Con lo slogan: La cultura non può aspettareLa Prefettura di Firenze FIRENZE - Le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, insieme alle RSU/RSA e alle Segreterie ... firenzepost.it Maggio Musicale, presidio dei lavoratori a FirenzeLe lavoratrici e i lavoratori della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, insieme alle RSU/RSA e alle Segreterie regionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, ... gonews.it