Roma Giorno della Memoria | vietato il presidio pro-Palestina davanti alla sede Pd

La Questura di Roma ha vietato un presidio pro-Palestina previsto davanti alla sede del Partito Democratico, in occasione del Giorno della Memoria. La decisione è stata formalizzata nella serata di lunedì 26 gennaio 2026, in conformità alle normative vigenti.

Roma, 27 gennaio 2026 – Con un provvedimento firmato nella serata di lunedì 26 gennaio 2026, la Questura di Roma ha disposto il divieto di svolgimento della manifestazione che era stata annunciata, “in ambiente OSINT”, davanti alla sede nazionale del Partito Democratico. L’iniziativa era indicata per martedì 27 gennaio 2026, alle ore 17, in piazza Sant’Andrea delle Fratte. Le motivazioni del divieto. Secondo quanto riferito dalla Questura, la manifestazione non sarebbe stata preceduta dal formale preavviso all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, come previsto dall’ articolo 18 del TULPS.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La Questura di Roma ha negato l’autorizzazione alla manifestazione pro Palestina prevista per domani in piazza Sant'Andrea delle Fratte.

La questura di Roma ha vietato una manifestazione pro Palestina prevista davanti alla sede del Partito Democratico.

