Più libri più liberi apre un nuovo ciclo in vista della sua 25ª edizione in programma dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola a Roma
Più libri più liberi si prepara alla sua venticinquesima edizione, che si terrà dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola di Roma. La manifestazione continua a coinvolgere autori, editori e lettori con un calendario ricco di incontri e presentazioni. Per questa edizione, la squadra organizzativa si amplia con l’ingresso di Paolo Di Paolo, accanto a Giorgio Zanchini, che mantiene il ruolo di coordinatore.
foto Si rafforza la squadra che guida il progetto culturale: accanto a Giorgio Zanchini arriva Paolo Di Paolo. Presto verranno inserite anche In questo quadro si rafforza la squadra che lavora alla costruzione del programma. Accanto a Giorgio Zanchini, giornalista, autore e voce tra le più autorevoli del panorama culturale italiano, entra Paolo Di Paolo, scrittore profondo conoscitore del mondo editoriale: a lui spetterà il compito di innovare il format dell’evento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Articoli correlati
Più consapevoli, più liberi: alla Cesalpino arriva il Cyber Internet DayArezzo, 7 febbraio 2026 – Martedì 10 febbraio 2026 si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Cyber Internet Day, la...
Leggi anche: Sgarbi non parla più. Al contrario dei suoi libri e della sua collezione
Tutti gli aggiornamenti su Più libri più liberi apre un nuovo...
Temi più discussi: Aboliamo la Juventus alla fiera 'Più libri, più liberi' presso la Nuvola di Roma; Feminism9: alla fiera dell’editoria delle donne a Roma anche un libro dal Molise; Addio a Sepulveda, il cordoglio Aie: I suoi libri continueranno ad accompagnarci; Le donne che fanno grande il Lazio, evento della Regione a WeGil.
Più libri fa 25 anni, entra Di Paolo con Zanchini alla guida del progetto culturale(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Più libri più liberi compie 25 anni e apre un nuovo ciclo con l'ingresso, alla guida del progetto culturale, di Paolo Di Paolo accanto a Giorgio Zanchini. Presto, annunciano gl ... msn.com
Più libri più liberi: arriva Paolo Di Paolo che curerà il progetto con Giorgio ZanchiniA breve verranno annunciati anche altri nomi. Intanto sono state rese note le date: la Fiera della piccola e media editoria si terrà alla Nuvola a Roma dal 4 ... repubblica.it
L'associazione ha «identificato la forma della nuvola di fumo causata dalle esplosioni aeree nell'immagine come del tutto coerente con il colpo prodotto dalle cariche di espulsione e scoppio del proiettile d'artiglieria da 155 mm serie M825 contenente fosforo b - facebook.com facebook