Il vero volto della galassia di Mohammad Hannoun non si mostra nelle piazze affollate dalla sinistra pro-Pal, ma dalle intercettazioni alla base della inchiesta della Procura di Genova che ha portato all'arresto dello stesso Hannoun e dei suoi sodali. Gli islamisti, accusati di aver imbastito una gigantesca macchina di finanziamento illecito ad Hamas attraverso raccolte fondi e associazioni "umanitarie" per Gaza, erano preoccupati che il governo di centrodestra mettesse loro i bastoni tra le ruote. Un terrore evidente dalle carte raccolte dagli inquirenti della operazione Domino, come rivela il Giornale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni "cagna": orrore islamico, l'intercettazione scuote l'Italia

