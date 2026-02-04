Giudice Corrado Carnevale l’ex magistrato condannato per mafia | morte dopo tre anni di carcere

Corrado Carnevale, ex giudice della Corte di Cassazione, si è spento a 95 anni a Roma. Dopo aver passato tre anni in carcere per un’accusa di mafia, l’ex magistrato ha vissuto una lunga vita, fatta di alti e bassi. La notizia ha sorpreso molti, anche perché Carnevale era conosciuto non solo per il suo passato giudiziario, ma anche per i momenti complicati che ha attraversato.

**Corrado Carnevale, l’ex giudice condannato per mafia, muore a 95 anni a Roma.** È morto Corrado Carnevale, ex giudice della Corte di Cassazione, a Roma, nel pomeriggio del 4 febbraio 2026, all’età di 95 anni. Era stato un uomo di grande prestigio, tanto da essere considerato uno dei più importanti giudici italiani del secondo dopoguerra, ma era anche uno dei pochi magistrati coinvolti in un processo di alto livello, che andò a finire in un’affaire di concorso esterno in associazione mafiosa. Il suo decesso, avvenuto in pieno carcere, segnala la fine della storia di un personaggio, ormai storico, della magistratura italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giudice Corrado Carnevale, l’ex magistrato condannato per mafia: morte dopo tre anni di carcere Approfondimenti su Corrado Carnevale Roma Omicidio Pellicane, cold case chiuso dopo 21 anni: in carcere tre esponenti della mafia di Villabate E' morto l’ex giudice Corrado Carnevale: gli venne affibbiato il nome di «ammazzasentenze» È morto oggi a Roma Corrado Carnevale, ex giudice noto come “ammazzasentenze”. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Corrado Carnevale Roma Argomenti discussi: Giudici incapaci di condannare i colleghi? Ecco le prove che Nordio mente. Lo studio del Csm; Poste Italiane, l’inclusione al centro dei modelli di lavoro; Cento Carnevale d’Europa: arrivano Rose Villain e Jake La Furia; Garanzie di sicurezza per Kiev, c’è l’accordo Ue-Usa: Intervento in 72 ore. Morto a Roma l'ex giudice Corrado CarnevaleE' morto questo pomeriggio a Roma, all'età di 95 anni, l'ex giudice Corrado Carnevale. Nato a Licata il 9 maggio del 1930, Carnevale ha attraversato oltre mezzo secolo della storia giudiziaria italian ... ansa.it Addio a Corrado Carnevale, l'ammazzasentenzeNel curriculum critico ricostruito dal movimento antimafia pesano annullamenti di ergastoli per omicidi mafiosi, condanne per associazione mafiosa e ordini di cattura saltati per ragioni formali. tp24.it Morto a 95 anni Corrado Carnevale: ex primo presidente della Corte di Cassazione, era soprannominato il giudice "ammazzasentenze". facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.