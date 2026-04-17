Il Masters 1000 di Madrid di venerdì 17 aprile 2026 si apre con l’assenza di due tra i principali protagonisti del circuito maschile. Djokovic e Alcaraz, entrambi annunciando il loro forfait, non prenderanno parte alla competizione, lasciando un vuoto evidente tra i favoriti. La loro assenza cambia gli equilibri della competizione e suscita grande attenzione tra gli appassionati di tennis.

Il del tennis mondiale subisce una scossa violenta in questo venerdì 17 aprile 2026, quando il Masters 1000 di Madrid si ritrova privo dei suoi due pilastri più iconici. A poche ore dal ritiro di Novak Djokovic, è arrivata la conferma che anche Carlos Alcaraz non potrà disputare il prestigioso torneo in Spagna a causa di un problema fisico al polso, patito durante l’ATP 500 di Barcellona. Un colpo durissimo per la Caja Màgica e per Feliciano Lopez. La notizia ha colpito come un fulmine nel cielo della capitale spagnola, lasciando il direttore del torneo, Feliciano Lopez, con un ammasso di forfait illustri da gestire in tempi brevissimi. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, terremoto nel tennis: forfait di Djokovic e Alcaraz

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