LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | lezione serba di tennis nel 1° set!

Al Djokovic basta un game per mettere già le cose in chiaro nel secondo set contro Alcaraz all’Australian Open 2026. Dopo aver vinto il primo parziale con un netto 6-2, il serbo si porta avanti con un break e si salva da 0-30, dimostrando ancora una volta la sua solidità. La partita è iniziata in modo intenso, e i primi scambi mostrano che Djokovic vuole lasciare il segno anche in questa nuova edizione del torneo. La tensione è alta, e ogni punto può fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 PERFETTAAA! Palla corta di rovescio! Si salva da 0-30 Djokovic! Può essere un game spartiacque. A-40 Di nuovo slice chirurgico. Di nuovo due angoli presi con altrettanti dritti! 40-40 Con il rovescio prende in mano il gioco e chiude Alcaraz. 40-30 Impressionante seconda slice all’incrocio delle righe di Djokovic. FA PAURA! 30-30 Si allarga ed esce! La difesa di rovescio di Alcaraz. 15-30 PRIMA VINCENTE! 0-30 E poi il nastro gli porta fuori un altro dritto comodo. Attenzione! 0-15 Gratuito, di dritto di Djokovic. Era facile questo. 10:21 Se si continua così, verrà rivalutata la sconfitta di Sinner (pienamente comprensibile anche visto il rivale). 🔗 Leggi su Oasport.it

