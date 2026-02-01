Alcaraz conquista il titolo degli Australian Open 2026, battendo Djokovic in quattro set e riducendo a 17 punti il suo svantaggio in classifica. A soli 22 anni, il talentuoso spagnolo dimostra di avere ancora molto da dire nel circuito dei grandi. La finale si è accesa subito, con Alcaraz che ha perso il primo set, ma poi ha preso il controllo del match. Djokovic, veterano e numero uno, ha resistito, ma alla fine ha dovuto cedere il passo al più giovane avversario. È la seconda vittoria di fila per Alcaraz in uno Slam

L’esito della finale del torneo di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sorride allo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale in uno scontro generazionale supera il veterano serbo Novak Djokovic in quattro set, dopo aver concesso il primo al balcanico. Djokovic resta così fermo a 24 titoli Slam, mentre lo spagnolo Rafael Nadal è a quota 22, infine lo svizzero Roger Federer si attesta sul gradino più basso del podio a quota 20 affermazioni. Nonostante siano stati coevi, i Big 3, dunque, si sono spartiti in maniera quasi equi i tornei del Grand Slam. Dall’altro lato dello scontro generazionale, però, con 14 anni e 3 mesi in meno del serbo, c’è Carlos Alcaraz, che a 22 anni ed 8 mesi completa il Career Grand Slam, portandosi a quota 7 titoli vinti, con quello odierno che è il primo a Melbourne, mentre per gli altri tre tornei Major ci sono per l’iberico due titoli ciascuno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La classifica dei vincitori dei Grand Slam nel tennis: Alcaraz si porta a -17 da Djokovic a soli 22 anni

Carlos Alcaraz ha raggiunto un traguardo che pochi nel tennis sono riusciti a conquistare.

Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open, battendo Djokovic in quattro set.

DJOKOVIC: "Ho sempre creduto in me stesso, ma devo essere onesto: non credevo che sarei stato un'altra volta presente alla cerimonia di chiusura di un altro Slam... Nessuno sa cosa accadrà domani, figuriamoci tra sei mesi. È stato un grande viaggio!" Su - facebook.com facebook

Career Grand Slam: A soli 22 anni e 272 giorni, Carlos Alcaraz diventa il tennista più giovane a vincere tutti e quattro i tornei dello Slam x.com