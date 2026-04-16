Ricina Gianni Di Vita e la cugina Laura insieme la sera del malore di madre e figlia? Il sospetto

Da liberoquotidiano.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella vicenda riguardante la morte di madre e figlia, si indaga sulla presenza di Gianni Di Vita e della cugina di lui la sera in cui si sono verificati i malori. Le autorità stanno esaminando i dettagli relativi ai loro spostamenti e alle eventuali testimonianze raccolte in quella notte. La procura ha aperto un fascicolo e sta analizzando le prove per chiarire eventuali responsabilità o coinvolgimenti.

Sotto la lente di ingrandimento, per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, ci finiscono Gianni Di Vita e la cugina di lui. A far insospettire gli inquirenti alcune loro versioni fornite sui pranzi e le cene delle donne morte e positive alla ricina. Secondo gli inquirenti tutto sarebbe accaduto alla vigilia di Natale. Laura Di Vita, quarantenne, insegnante di scuola superiore, è la donna che dal 29 dicembre ha aperto le porte di casa sua (proprio di fronte a quella ancora sotto sequestro) a suo cugino Gianni e alla figlia maggiore Alice. Stando a Repubblica per Alice Laura è una seconda madre. Per questo mercoledì scorso, dopo l'interrogatorio di Gianni e Alice, gli investigatori della Mobile di Campobasso hanno sentito per quattro ore, fino a notte fonda, anche lei.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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