Accoltellato per un pacchetto di sigarette ai giardinetti davanti agli occhi dei passanti Le urla strazianti del ferito hanno fatto scattare l' allarme

Un uomo è stato accoltellato davanti ai passanti nei giardinetti di Mestre durante un alterco per un pacchetto di sigarette. Le urla del ferito hanno attirato l'attenzione e fatto scattare l'allarme. La lite tra due persone si è conclusa con un episodio violento, senza altre persone coinvolte o dettagli sui motivi alla base del confronto.

MESTRE - Ha accoltellato un amico per meno di dieci euro, il prezzo di un pacchetto di sigarette. “Per un pugno di dollari”, una discussione tra due uomini si è trasformata in un accoltellamento in pieno giorno ai giardinetti di piazzale Bainsizza, nel quartiere Piave. È successo ieri pomeriggio, attorno alle 17: secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe cominciato da una lite tra due stranieri, uno tunisino e uno nigeriano. Il primo pretendeva con insistenza che l’altro gli restituisse alcuni soldi che gli aveva prestato. Non una cifra importante, anzi: meno di dieci euro. Il tunisino avrebbe continuato a chiedere indietro il denaro con sempre maggiore insistenza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

