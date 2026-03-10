Madonna dei Miracoli di Andria | il prodigio della lampada lascia tutti a bocca aperta

A Andria, la Madonna dei Miracoli è al centro di un episodio che ha lasciato tutti senza parole: il ritrovamento di una lampada considerata miracolosa. L’evento ha suscitato grande attenzione tra i fedeli e ha rafforzato la devozione popolare verso la statua. La lampada, che si accende senza apparente causa, rappresenta un segno che attraversa i secoli, mantenendo vivo il mistero.

Un segno che sfida i secoli: il miracoloso ritrovamento e l’inspiegabile prodigio della lampada segnano l’inizio della devozione alla Madonna dei Miracoli ad Andria. Ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, si trova il Santuario della Madonna dei Miracoli. Qui è conservata un’immagine miracolosa della Madonna con il Bambino. La Vergine appare incoronata da dodici stelle (che rappresentano i dodici apostoli). Alla sua destra è visibile il sole (figura di Cristo) e alla sinistra la luna (rappresentante la stessa Maria). Il ritrovamento dell’immagine, stando alla tradizione, risale al 10 marzo del 1576, dopo che la Madonna era apparsa in sogno a un ragazzo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

