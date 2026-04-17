Madame dissa Shablo in Mai più | Quando mi lanciarono pietre a Sanremo neanche un come stai?

Recentemente, l'artista ha condiviso un messaggio rivolto al produttore musicale, affermando che durante un evento a Sanremo le furono lanciate delle pietre e nessuno le chiese come stava. La dichiarazione è stata fatta in relazione alla sua nuova canzone

Madame ha pubblicato nelle scorse ore il suo terzo album, "Disincanto", in cui è presente nella tracklist "Mai più". Non solo l'ennesimo tentativo della ricerca di autenticità, ma anche un dissing al producermanager Shablo, sia sul patto non rispettato "Solo lui è milionario" e su Sanremo: "Quando mi lanciavano pietre neanche un come stai".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Carlo Conti: “Dissi no a Mediaset nonostante lo zero in più nella proposta economica. Non mi ha mai più cercato”Carlo Conti ospite del podcast di Paola Perego ha raccontato di aver rifiutato in passato una proposta da Mediaset, nonostante la differenza... Fiorello: “Un’amica non mi parla più da quando scherzo su Corona e Falsissimo”Fiorello svela in diretta Instagram con Biggio: "Un'amica si è offesa per i miei scherzi su Corona".