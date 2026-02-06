Carlo Conti | Dissi no a Mediaset nonostante lo zero in più nella proposta economica Non mi ha mai più cercato

Carlo Conti rivela di aver rifiutato una proposta di Mediaset, anche se offrivano di più. L’ha detto durante il podcast di Paola Perego, spiegando di aver detto no perché non voleva cambiare canale. Da allora, Mediaset non lo ha più cercato.

Carlo Conti ospite del podcast di Paola Perego ha raccontato di aver rifiutato in passato una proposta da Mediaset, nonostante la differenza economica che volevano offrirgli rispetto alla Rai. Poi su Sanremo 2026: "Il Festival lancia nuove realtà".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Carlo Conti

Tale e Quale Show potrebbe non tornare nel 2026, secondo alcune ipotesi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Carlo Conti a tutto tondo: Vi dico tutto di me; Sanremo secondo Carlo Conti: duetti fantastici e dedica a Baudo; Carlo Conti: I no della mia carriera? Due, uno al Festival e l’altro a Mediaset.

Carlo Conti: Perché ho detto no a Mediaset. La verità sulla propostaCarlo Conti, al podcast di Paola Perego, ha rivelato i due no della sua carriera: al Festival di Sanremo e a Mediaset ... dilei.it

Carlo Conti: I no della mia carriera? Uno a Sanremo e l'altro a MediasetNel podcast di Paola Perego racconta la sua carriera, il rapporto con Pippo Baudo e svela qualche curiosità sulla sua vita di ogni giorno ... adnkronos.com

Carlo Conti ha annunciato con un video su Instagram che Lillo Petrolo e Andrea Pucci saranno co-conduttori di Sanremo 2026, affiancando lui e Laura Pausini facebook

Strana scelta quella di Carlo Conti: chiamare un comico che ha fondato sulle battute sessite, omofobe, razziste e soprattutto volgari il suo intero repertorio. In un festival che deve unire, va in scena chi dell'inclusione non sa che farsene x.com