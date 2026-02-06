Carlo Conti | Dissi no a Mediaset nonostante lo zero in più nella proposta economica Non mi ha mai più cercato
Carlo Conti rivela di aver rifiutato una proposta di Mediaset, anche se offrivano di più. L’ha detto durante il podcast di Paola Perego, spiegando di aver detto no perché non voleva cambiare canale. Da allora, Mediaset non lo ha più cercato.
Carlo Conti ospite del podcast di Paola Perego ha raccontato di aver rifiutato in passato una proposta da Mediaset, nonostante la differenza economica che volevano offrirgli rispetto alla Rai. Poi su Sanremo 2026: "Il Festival lancia nuove realtà".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Carlo Conti
Salah ribalta lo spogliatoio del Liverpool: “Con Slot non ho più rapporti, qualcuno non mi vuole più qui”
“Tale e Quale Show non si farà nel 2026”, l’ipotesi dello slittamento e la proposta di Carlo Conti
Tale e Quale Show potrebbe non tornare nel 2026, secondo alcune ipotesi.
Ultime notizie su Carlo Conti
Argomenti discussi: Carlo Conti a tutto tondo: Vi dico tutto di me; Sanremo secondo Carlo Conti: duetti fantastici e dedica a Baudo; Carlo Conti: I no della mia carriera? Due, uno al Festival e l’altro a Mediaset.
Carlo Conti: Perché ho detto no a Mediaset. La verità sulla propostaCarlo Conti, al podcast di Paola Perego, ha rivelato i due no della sua carriera: al Festival di Sanremo e a Mediaset ... dilei.it
Carlo Conti: I no della mia carriera? Uno a Sanremo e l'altro a MediasetNel podcast di Paola Perego racconta la sua carriera, il rapporto con Pippo Baudo e svela qualche curiosità sulla sua vita di ogni giorno ... adnkronos.com
Carlo Conti ha annunciato con un video su Instagram che Lillo Petrolo e Andrea Pucci saranno co-conduttori di Sanremo 2026, affiancando lui e Laura Pausini facebook
Strana scelta quella di Carlo Conti: chiamare un comico che ha fondato sulle battute sessite, omofobe, razziste e soprattutto volgari il suo intero repertorio. In un festival che deve unire, va in scena chi dell'inclusione non sa che farsene x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.