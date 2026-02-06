Carlo Conti | Dissi no a Mediaset nonostante lo zero in più nella proposta economica Non mi ha mai più cercato

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti rivela di aver rifiutato una proposta di Mediaset, anche se offrivano di più. L’ha detto durante il podcast di Paola Perego, spiegando di aver detto no perché non voleva cambiare canale. Da allora, Mediaset non lo ha più cercato.

Carlo Conti ospite del podcast di Paola Perego ha raccontato di aver rifiutato in passato una proposta da Mediaset, nonostante la differenza economica che volevano offrirgli rispetto alla Rai. Poi su Sanremo 2026: "Il Festival lancia nuove realtà".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Carlo Conti

Salah ribalta lo spogliatoio del Liverpool: “Con Slot non ho più rapporti, qualcuno non mi vuole più qui”

“Tale e Quale Show non si farà nel 2026”, l’ipotesi dello slittamento e la proposta di Carlo Conti

Tale e Quale Show potrebbe non tornare nel 2026, secondo alcune ipotesi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Carlo Conti a tutto tondo: Vi dico tutto di me; Sanremo secondo Carlo Conti: duetti fantastici e dedica a Baudo; Carlo Conti: I no della mia carriera? Due, uno al Festival e l’altro a Mediaset.

carlo conti dissi noCarlo Conti: Perché ho detto no a Mediaset. La verità sulla propostaCarlo Conti, al podcast di Paola Perego, ha rivelato i due no della sua carriera: al Festival di Sanremo e a Mediaset ... dilei.it

carlo conti dissi noCarlo Conti: I no della mia carriera? Uno a Sanremo e l'altro a MediasetNel podcast di Paola Perego racconta la sua carriera, il rapporto con Pippo Baudo e svela qualche curiosità sulla sua vita di ogni giorno ... adnkronos.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.