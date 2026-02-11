Fiorello | Un'amica non mi parla più da quando scherzo su Corona e Falsissimo

Fiorello rivela in diretta Instagram con Biggio che un’amica si è offesa dopo i suoi scherzi su Corona e Falsissimo. La donna non gli rivolge più la parola, anche se non fa nomi. Lo showman spiega di aver toccato un nervo scoperto, ma non vuole creare polemiche. La vicenda si aggiunge alle tensioni tra i personaggi pubblici e il pubblico.

Nella prima puntata del 2026 di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato a Rosario Fiorello il premio Tapiro.

Fiorello e l'audio shock di Corona Sei una mrda

