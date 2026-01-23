A Latina, un uomo rumeno di 33 anni è stato arrestato per aver maltrattato ripetutamente la moglie durante una lite domestica. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla detenzione dell’uomo, che aveva già commesso atti di violenza in ambito familiare. L’episodio evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente in casi di violenza domestica per tutelare le vittime.

Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Latina. Il soggetto, di nazionalità rumena e classe 1993, è stato fermato dopo una violenta lite domestica, come comunicato dalle autorità. La vittima, la moglie, ha riportato lesioni giudicate guaribili in venti giorni. L’episodio si inserisce in un contesto di reiterate condotte violente già note alle forze dell’ordine. Violenza domestica a Latina I soccorsi e le condizioni della vittima Un quadro di violenze reiterate L'arresto e le conseguenze giudiziarie Violenza domestica a Latina L’arresto è stato effettuato nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa riguardante una lite domestica particolarmente violenta in un’abitazione del centro cittadino di Latina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Picchia la moglie durante una lite a Latina, 33enne arrestato dopo reiterate violenze contro la donna

Leggi anche: Roma, picchia la moglie con calci e pugni dopo una lite: arrestato 38enne

Leggi anche: Picchia la moglie dopo una lite, il figlio chiama al 112 e fa ascoltare le urla: arrestato nel Potentino

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Uomo terrorizza l'ex moglie e la figlia: le insegue in auto e continua le minacce anche davanti ai carabinieri; Sei una poco di buono. Picchia e denigra la moglie (anche quando lei era incinta): a processo un uomo di 40; Trova la moglie con l’amante e scatena il caos; Picchia la moglie, le urla della donna sentite dai carabinieri in strada: 46enne arrestato ai Quartieri Spagnoli.

Va a casa dell’ex moglie e la picchia: aveva già divieto di avvicinamento e braccialetto elettronicoQuesta notte, a Macerata Campania, nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni ... fanpage.it

Romano d'Ezzelino, picchia la moglie davanti ai figli minorenni: arrestato un 32 enneL’uomo, di origine dominicana, avrebbe aggredito la compagna per futili motivi legati all’uso del cellulare, minacciandola con un coltello e un taglierino ... rainews.it

Contigliano – Picchia la #moglie davanti alle figlie: arrestato 21enne | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #arresto #marito #noviolenza #provinciadirieti #cronaca - facebook.com facebook