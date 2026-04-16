Un uomo di 38 anni, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri di Lusciano con l’accusa di aver picchiato la moglie. L’intervento è avvenuto in un’abitazione locale, dove i militari hanno trovato la donna con evidenti ferite. L’uomo è stato portato in caserma e adesso si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora violenza tra le mura domestiche. I carabinieri della Stazione di Lusciano hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza. Giunti rapidamente presso l’abitazione della coppia, i carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto pochi minuti prima: l’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe aggredito fisicamente la moglie convivente al culmine di un episodio riconducibile a problematiche legate alla sua tossicodipendenza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Picchia la moglie mentre è ai domiciliari: arrestato 38enne

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