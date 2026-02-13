Autonomia da Fiumicino | Dopo daini e cinghiali ora i lupi | Fregene ‘invasa’ dalla fauna selvatica

Un branco di sei lupi ha attraversato la pineta di Fregene, provocando sorpresa tra i residenti. La presenza di questi animali selvatici si deve all’aumento di specie come daini e cinghiali, che hanno spinto i lupi a spostarsi in zone più vicine alle case. Gli avvistamenti si sono moltiplicati negli ultimi mesi, creando preoccupazione tra chi vive vicino alla natura. La popolazione locale si trova ora a gestire una situazione inaspettata, con i lupi che si aggirano tra gli alberi e le case.

Fiumicino, 13 febbraio 2026 – “Un branco di 6 lupi è stato avvistato e fotografato all’interno della pineta monumentale di Fregene! Siamo tutti animalisti convinti, ma ai daini con il passare del tempo si sono aggiunti i cinghiali ed ora anche i lupi; certamente creando maggiori problemi alla collettività. Si tratta di animali selvatici che necessitano di un loro habitat naturale, e che si recano all’esterno solo quando si vengono a modificare le loro condizioni di vita. Ora si deve correre ai ripari per limitare gli esodi dall’habitat naturale di questi animali selvatici “, dichiara in un comunicato Autonomia da Fiumicino “Una pur tempestiva Ordinanza del Sindaco di ieri 12.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Fiumicino: branco lupi a Fregene, chiusa la pineta, i residenti “ora tutelarli” A Fregene, a Fiumicino, il branco di lupi ha portato paura tra i residenti. Caccia: Zanella, 'triste Natale per lupi, orsi e fauna selvatica, legislatura devastante' Una triste stagione per la fauna selvatica italiana, segnata da normative che minano tutela e biodiversità. Autonomia da Fiumicino: Dopo daini e cinghiali, ora i lupi: Fregene ‘invasa’ dalla fauna selvaticaL'ordinanza di chiusura non basta: ora si deve correre ai ripari per limitare gli esodi dall'habitat naturale di questi animali selvatici ... ilfaroonline.it Dopo 15 anni il porto di Fiumicino non c'è ancora. Le proteste sìUn telo da mare sull’asfalto, spiaggine senza spiaggia sotto. In 300 si sono dati appuntamento domenica mattina sotto il vecchio faro di Fiumicino dopo che poche notti prima è stata installata una ... ilfoglio.it DR 1.0 Full Electric 294 km autonomia. 4 posti. Garanzia 5 anni Ufficiale DR Italia. Km Zero. 14.500€ senza nessun obbligo di finanziamento. Prezzo Vero! Pochi esemplari disponibili in pronta consegna. Vari colori. Tel.06.52726205 Via del Perugino 126 Fiu - facebook.com facebook