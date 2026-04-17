Luogo di culto di via Mascaretti i proprietari cambiano la serratura

A Piacenza, nel luogo di culto di via Mascaretti, i proprietari hanno cambiato la serratura dell'edificio. La modifica ha impedito temporaneamente l'accesso ai fedeli appartenenti alla comunità musulmana che frequentano regolarmente il sito. La situazione si è verificata senza preavviso e ha causato disagi tra i membri della comunità, che hanno riferito di aver trovato le porte sbarrate durante l’orario di preghiera.

Colpo di scena per quanto riguarda l’immobile di via Mascaretti dove pregano alcuni appartenenti alla comunità musulmana di Piacenza. I proprietari dello stabile, nel tardo pomeriggio del 16 aprile, sono sopraggiunti sul posto cambiando la serratura dell’edificio, estromettendo così gli.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate San Giorgio a Liri, occupano una casa e cambiano la serratura, tre denunceIntensificata l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cassino, con particolare attenzione ai comuni di San... Centro islamico apre a Ceparana. “Sarà luogo di incontro e di culto per la comunità”Ceparana (La Spezia), 14 febbraio 2026 – Apre il centro culturale islamico Al Amal a Ceparana. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nel più grande luogo di culto islamico in Africa; Centri culturali islamici, Ferrero (FdI): Sono luoghi di preghiera a tutti gli effetti, necessari controlli puntuali; Un misterioso tempio di culto romano potrebbe diventare un nuovo sito UNESCO; San Giorgio Maggiore, rinnovata la concessione dell'abbazia ai monaci per 19 anni. Treviso, vandali danno fuoco alla chiesa con affreschi del Quattrocento: «Danneggiato un luogo di culto»Se i frequentatori di un bar poco distante non fossero intervenuti in tempo, vedendo il fumo uscire dall’edificio, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. A prendere fuoco è stata la ... corrieredelveneto.corriere.it Dalla riapertura dei luoghi sacri alla ripresa dei flussi turistici: Mariagrazia Falcone racconta il ruolo di Israele come crocevia spirituale, culturale e umanoLa parola chiave è shalom. Pace. Un saluto, certo, ma anche un auspicio profondo che attraversa culture, religioni e popoli. È da qui che prende avvio il ... laprimapagina.it Dalla Sicilia alla California, Angelo Garro ha trasformato una fucina in un luogo di culto gastronomico. Tra chef, scrittori e condimenti artigianali, la sua storia è unica - facebook.com facebook Non più solo luogo di conquista o di performance, ma ambiente di relazione, esperienza e partecipazione: il nuovo progetto Cai. Leggi l'articolo di Eugenio Giannetta buff.ly/reGuKdX x.com