Centro islamico apre a Ceparana Sarà luogo di incontro e di culto per la comunità

Il centro islamico Al Amal apre a Ceparana perché la comunità locale ha bisogno di uno spazio di preghiera e di socializzazione. Questa mattina, alle 10, si tiene l’inaugurazione ufficiale, con la presenza di rappresentanti religiosi e cittadini. La struttura si trova in via delle Industrie e può ospitare fino a 150 persone durante le cerimonie religiose.

Ceparana (La Spezia), 14 febbraio 2026 – Apre il centro culturale islamico Al Amal a Ceparana. L'inaugurazione è in programma questa mattina alle 10. L'immobile, ubicato nella zona periferica di via Vecchia, è stato acquistato dalla comunità musulmana nei mesi scorsi a un'asta del Tribunale della Spezia. In precedenza, i locali ospitavano una piccola azienda di cablaggio di materiale elettrico. La struttura ha ottenuto il cambio di destinazione urbanistica da produttiva-industriale a servizi. «Il nuovo Centro culturale islamico a Ceparana rappresenterà un luogo di incontro e di culto per la comunità locale, dove le persone potranno ritrovarsi anche per pregare insieme.